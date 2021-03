Hamburger Hauptbahnhof: Betrunkener zeigt Nazi-Gruß – das hat Folgen

St. Georg -

Ein 46 Jahre alter Mann soll am Montag in der Wandelhalle am Hamburger Hauptbahnhof lautstark und wiederholt eine Nazi-Parole geschrien haben. Eine Passantin verständigte daraufhin die Bundespolizei.

Auch die Beamten soll er mit einem „Sieg Heil“ begrüßt und sich ihnen gegenüber sehr „renitent und aggressiv“ verhalten haben. Ein Sprecher der Bundespolizei: „Anordnungen der Beamten kam der Mann nicht nach, und aufgrund seines Verhaltens musste er kontrolliert zu Boden gebracht und letztlich gefesselt werden.“



Hamburger Hauptbahnhof: Mann sorgt mit Nazi-Gruß für Ärger

Kurz darauf, in der Wache angekommen, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,88 Promille. „In einer Gewahrsamszelle beruhigte sich der Beschuldigte und wurde später wieder entlassen“, so der Sprecher weiter. Gegen den 46-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren (Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) eingeleitet. (dg)