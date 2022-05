Hamburger Hafen: Zollhündin erschnüffelt große Menge an Kokain

Erneut ist im Hamburger Hafen eine große Menge Kokain gefunden und sichergestellt worden. Dieses Mal hatten die Beamten tierische Hilfe.

Zoll-Beamte liefen am Donnerstag im Terminal Waltershof Streife. Mit dabei: Diensthündin „Loki“. Beim einem Container zeigte sie „einen Rauschgiftverdacht an dem Transportbehälter“ an, wie ein Zoll-Sprecher mitteilte. „Die anschließende Röntgenkontrolle in der Containerprüfanlage des Zollamtes Hamburg erhärtete diesen Verdacht.“

Dieses Kokain wurde in dem Container gefunden.

Hamburger Hafen: Zollhündin erschnüffelt 15 Kilo Kokain

Auf den Röntgenbildern seien auffällige Pakete in der Struktur des Containers erkennbar gewesen. „Die manuelle Kontrolle brachte anschließend 15 Kilogramm Kokain ans Licht“, so der Sprecher. Von wo das Rauschgift kam und wo es hinsollte, ist unklar. „Das ist Gegenstand der Ermittlungen“.

Mit großer Wahrscheinlichkeit kamen die Drogen aus Südamerika. Die 15 Kilo Kokain hätten einen Straßenverkaufswert von 1,5 Millionen Euro gehabt. Mittlerweile ist es vom Zoll vernichtet worden. (dg)