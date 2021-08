Hamburger Bahnhof: Mann mit mehreren Stichen verletzt – Polizei fasst Verdächtigen

Altona-Altstadt –

Am Bahnhof Holstenstraße ist es am vergangenen Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der einer der beiden mit Stichverletzungen lebensgefährlich verletzt wurde. Nun hat die Polizei einen 42-Jährigen verhaftet.

Gegen ihn ließ sich den Angaben der Beamten nach ein Tatverdacht soweit erhärten, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragte. „Noch vor dessen Erlass wurde der Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch im Rahmen einer Personenkontrolle am Holstenplatz angetroffen“, teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.

Hamburg: Mann mit Stichen verletzt – Verdächtiger in Haft

Der 42-Jährige kam in U-Haft, die Mordkommission arbeitet weiter wegen eines versuchten Tötungsdelikts „Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an“, so der Sprecher weiter. Beide, Opfer und mutmaßlicher Täter, sollen aus dem Obdachlosen-Milieu kommen. (dg)