Verpuffung auf Baustelle in Hamburg – zwei Arbeiter verletzt

Zu Arbeitsbeginn auf einer Baustelle in Wilhelmsburg kam es am Montagmorgen zu einem Unglück. Zwei Personen kamen in eine Klinik.

Die Feuerwehr wurde gegen 6.45 Uhr zu einer Baustelle an der Neuhöfer Straße in Wilhelmsburg gerufen: Es habe eine Verpuffung in einem Bürocontainer gegeben. Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und zwei Rettungswagen waren im Einsatz, teile ein Sprecher mit.

Arbeiter erleiden Verbrennungen

Ersten Erkenntnissen zufolge sei an diesem kalten Morgen eine Heizung in einem Bürocontainer angestellt worden. Dabei habe es laut Feuerwehr eine Verpuffung gegeben. Zwei Arbeiter erlitten Verbrennungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.