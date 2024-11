Chaos auf Hamburger Kreuzung: Rettungswagen kracht in Auto – HVV-Bus fährt auf

Kreuzungs-Crash in Schnelsen! Am Samstagabend kollidierte ein Rettungswagen mit einem Auto – auch ein Linienbus war an dem Unfall beteiligt.

Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf der Kreuzung Oldesloer Straße/ Frohmestraße. Ein Rettungswagen war auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr mit Blaulicht über eine rote Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einem Auto.

Unfall in Schnelsen mit Rettungswagen

Im Verlauf des Unfalls sollen ein weiterer Pkw und ein HVV-Bus aufgefahren sein – der genaue Unfallhergang ist allerdings noch unklar.

Laut eines Feuerwehrsprechers wurde eine Frau leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen wurde durch den Unfall stark beschädigt und durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Kreuzung war während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt. (elu)