Hamburg: Mercedes rast in Kurve und überschlägt sich – drei Verletzte

Schwerer Unfall in Hamburg-Dulsberg: Am Sonntagabend um kurz vor Mitternacht raste ein Mercedes-Sportwagen in eine Kurve – das Auto überschlug sich. Drei Personen wurden verletzt, es war wohl Alkohol im Spiel.

Der Unfall ereignete sich auf der Straßburger Straße. Der Sportwagen war in Richtung Barmbek unterwegs und fuhr mutmaßlich zu schnell, wie ein Polizei-Sprecher der MOPO sagte.

Hamburg: Auto rast gegen Beton-Poller und landet auf Dach

In einer Kurve kam der Wagen von der Straße ab und raste gegen einen Beton-Poller. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Zwei Männer im Alter von 34 und 17 Jahren und eine 33-jährige Frau wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Notarzt behandelte die Personen vor Ort. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bislang ist noch unklar, wer das Auto gefahren hat – es gebe unterschiedliche Angaben von den Beteiligten und Zeugen, so der Polizei-Sprecher. Es sei wohl Alkohol im Spiel gewesen. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen. (elu)