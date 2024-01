Hamburg: Tote Frau im Keller entdeckt – Polizei ermittelt

In einem Mehrfamilienhaus in Winterhude ist am Montagmittag eine Leiche entdeckt worden. Die Kripo hat den Fall übernommen – ein Verbrechen kann bisher nicht ausgeschlossen werden.

Eine Bewohnerin soll die Tote im Keller entdeckt und daraufhin die Polizei informiert haben. Der Bereich rund um das Wohnhaus an der Alsterdorfer Straße wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Kräfte waren im Einsatz. Am Nachmittag rückte auch die Mordkommission aus nach Alsterdorf.

Hamburg-Winterhude: Tatort weiträumig abgesperrt

Der Leichnam soll ein Verletzungsmuster aufweisen, die Beamten schließen ein Verbrechen nicht aus. Auch die Art und Weise, wie die Leiche dort im Keller lag, soll die These eines Verbrechens augenscheinlich bekräftigen. (dg)