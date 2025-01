Schrecklicher Unfall in Hamburg: Mann von U-Bahn getötet

Am Freitagmorgen ereignete sich am Bahnhof Billstedt ein tragischer Unfall. Ein Mann stürzte ins Gleisbett, wurde von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und starb.

Die Polizei wurde gegen 9.35 Uhr wegen des Unfalls alarmiert. Ein Mann soll ohne Fremdeinwirkung ins Gleisbett an der U2-Station Billstedt gestürzt sein. Er wurde von einer U-Bahn erfasst und starb noch am Unfallort, so eine Sprecherin der Polizei. Der Leichnam wird nun in die Rechtsmedizin gebracht und dort untersucht

Der Bahnverkehr musste wegen des Einsatzes zeitweise unterbrochen werden. Es wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet. Inzwischen konnte der Betrieb laut eines Hochbahn-Sprechers wieder aufgenommen werden. (mp)