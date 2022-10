Streithähne sorgen für Großeinsatz mitten in Hamburgs City

Aufregung in der Hamburger City: Im Tunnel der U-Bahnstation Mönckebergstraße ist am Donnerstagabend Reizgas versprüht worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Nach Angaben der Polizei hatten sich zwei Männer gegen 16.57 Uhr dort gestritten, als einer von beiden plötzlich die Reizgasdose zückte und sprühte. Dabei wurden drei umstehende Passanten ebenfalls davon getroffen.

Mann versprüht Reizgas im U-Bahn-Tunnel: Großeinsatz

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen an. Alle Betroffenen wurden vor Ort versorgt und hatten Glück im Unglück: Sie mussten nicht ins Krankenhaus. Zu den Hintergründen des Streits oder den Personalien der beiden Männer konnte die Polizei am Donnerstagabend noch keine Angaben machen. (abu)