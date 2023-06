Transporter rammt Mast: Beifahrer fliegt gegen Scheibe – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Stellingen: In der Nacht zu Samstag ist ein weißer Renault-Transporter an einer Kreuzung über einen Laternenmast gerast. Die Fahrerin soll dabei betrunken gewesen sein – ihr Beifahrer war nicht angeschnallt und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Polizei-Sprecher sagte der MOPO, dass sich der Unfall um 0.38 Uhr im Kreuzungsbereich der Straßen Deelwisch Ecke Gazellenkamp in Stellingen ereignete.

Stellingen: Kleintransporter rast über Laternenmast – Beifahrer schwer verletzt

„Ein Pkw ist gegen einen Mast gedonnert“, so der Sprecher weiter. Von den drei Insassen ist der Beifahrer schwerer verletzt worden – er war nach ersten Erkenntnissen nicht angeschnallt und wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der Mann wurde durch den Aufprall mit einem sogenannten Hochrasanztrauma ins Krankenhaus gebracht.

Nach MOPO-Informationen von vor Ort soll eine Frau den Wagen gefahren haben – bei einem Atemalkoholtest sollen bei ihr 1,08 Promille gemessen worden sein. Weitere Details zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Die Ermittlungen dauern an. (elu)