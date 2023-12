Hamburg: SEK-Kräfte stürmen Wohnung in Bahrenfeld

SEK-Einsatz in Bahrenfeld: Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Freitagnachmittag ein Wohnhaus an der Nettelbeckstraße gestürmt.

Sie übernahmen die sogenannte Zugangssicherung, weil nicht auszuschließen war, dass die Polizei auf Gegenwehr stoßen würde. Die Kräfte öffneten die Tür zu einer im Haus befindlichen Wohnung und sicherten diese.

Hamburg: Ermittlungen wegen eines Raubdelikts

Im Anschluss übernahmen die LKA-Ermittler. Angetroffene wurden befragt, die Wohnung durchsucht. Federführend ist die Kripo Pinneberg. Dort wird wegen eines Raubdelikts ermittelt. Nähere Hintergründe waren zunächst unklar.

Zu Festnahmen soll es nicht gekommen sein. Die Hamburger Kräfte, die nur unterstützend tätig waren und bisher nicht bei der Bearbeitung des Verfahrens involviert sind, rückten wieder ab. Die Ermittlungen dauern an. (dg)