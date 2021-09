Hamburg: Schwerer Unfall mit mehreren Autos

In Billstedt ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt vier Wagen in den Unfall verwickelt. Eine ältere Frau wurde aufgrund ihrer Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.

Der Unfall hat sich laut Polizei gegen 14 Uhr auf der Kreuzung Reinskamp/ Glinder Straße ereignet. Eine Unfallursache konnte die Polizei gegenüber der MOPO bisher nicht benennen.

Unfall in Hamburg: Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Nach Medieninformationen soll ein Auto aus dem Reinskamp kommend ein anderes Fahrzeug auf der Glinder Straße übersehen haben. Weitere Autos seien durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt worden.

Eine ältere Frau verletzte sich laut eines Polizeisprechers bei dem Aufprall und wurde mit dem Verdacht auf mehrere Knochenbrüche ins Krankenhaus eingeliefert. Weitere Angaben zur Identität der Beteiligten gibt es bislang nicht. (abu)