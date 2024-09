Hamburg schiebt wieder ab: Charterflug vom Airport gestartet

Am Dienstag sind mehrere Dutzend abgelehnte Asylbewerber mit einem gecharterten Flug von Hamburg aus abgeschoben worden.

Am Vormittag wurden die abgelehnten Asylbewerber mit einer gecharterten Maschine der „Enter Air“ nach Skopje (Nordmazedonien) und Belgrad (Serbien) ausgeflogen, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Abgelehnte Asylbewerber ausgeflogen

36 Personen waren an Bord des Flugzeuges, so ein Sprecher vom Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge in Schleswig-Holstein. Darunter waren auch sieben Ausreisepflichtige aus Hamburg, erklärte die Innenbehörde.

Bis Ende August wurden in Hamburg mehr als 1.100 Menschen in ihre Heimatländer zurückgeführt. Das sind so viele, wie seit der Flüchtlingskrise 2015/2016 nicht mehr. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Behörde insgesamt rund 1.500 Rückführungen. Hamburg nutzt nach Angaben der Innenbehörde dabei auch die gemeinsame Abschiebehaftanstalt im schleswig-holsteinischen Glückstadt. (sp/dpa)