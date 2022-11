Hamburg: Rollerfahrer kracht in Transporter – schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Horn ist am Montagabend ein Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden. Er war in die Seite eines Kleintransporters gekracht.

Laut Polizei-Angaben geschah die Kollision um 19.09 Uhr auf der Kreuzung Rennbahnstraße/Hermannstal. „Einer der beiden muss über Rot gefahren sein“, sagte ein Sprecher, „das ist nun Gegenstand der Ermittlungen“.

Horn: Rotlichtfahrt führt offenbar zu schwerem Unfall

Der Rollerfahrer, Jahrgang 1961, sei in die Beifahrerseite des weißen Transporters gekracht, die durch den Aufprall stark eingedrückt wurde. Der Mann sei mit schweren, potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Kreuzung war am Abend noch gesperrt, ein Sachverständiger rückte für die Unfallaufnahme an. (tdo)