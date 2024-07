Polizei stoppt gemeingefährlichen Raser in Hamburg

Er fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die B5 (Billstedt) und gefährdete durch rücksichtsloses Fahren andere Verkehrsteilnehmer. Die Quittung: Zivile Polizisten haben den Raser am Montagnachmittag aus dem Verkehr gezogen und seinen Führerschein beschlagnahmt.

Der Fahrer (41) eines Handwerkerautos fiel der Besatzung eines Polizeiwagens mit Video-Aufzeichnung gegen 15.40 Uhr auf der B5 an der Anschlussstelle zur A1 in Billstedt auf. Laut Polizei hat der Fahrer an der dortigen Ampel wartende Fahrzeuge auf dem Abbiegestreifen überholt. Danach trat er auf das Gaspedal und beschleunigte auf mehr als 140 km/h und überholte mehrere Autos auf der rechten Seite. Erlaubt sind dort Tempo 80.

Radfahrer muss bremsen, um Unfall zu vermeiden

Die Polizisten hatten zunächst Mühe, den Raser zu verfolgen, holten ihn aber wieder ein, als er am Ende der B5 nach links in den Rückersweg abbog. Noch bevor die Beamten Anhaltesignale setzen konnten, soll der Transporter-Fahrer wieder Gas gegeben haben und in Richtung Großmannstraße davongerast sein.

Hier überholte er bei hohem Tempo einen Radfahrer, um vor diesem in den Bullenhuser Damm einbiegen zu können. Der Radfahrer musste bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Schließlich gelang es den Beamten, den Raser zu stoppen. Sein Führerschein wurde eingezogen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines illegalen Straßenrennens.