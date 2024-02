Hamburg: Polizei kontrolliert zahlreiche Taxis – das sind die Ergebnisse

Die Polizei hat am Freitag in Hamburg zahlreiche Taxis kontrolliert. Die Einsatzkräfte standen mit knapp vier Dutzend Beamten und Kollegen von der Verkehrsbehörde an verschiedenen Stellen in der Stadt, um Fahrer zu filzen. 126 Taxis wurden gestoppt.

Die Großkontrolle fand zwischen 14 und 20.30 Uhr statt. Die Beamten kontrollierten an diversen Stellen, darunter am Hauptbahnhof und am Flughafen. Bei 28 Taxis seien nur geringfügige Verstöße festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher, zum Beispiel fehlende Unternehmensschilder oder Unsauberkeit des Fahrzeugs. „Es wurden daraufhin entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.“

Vier Taxi-Fahrer durften nicht weiter

Vier Taxi-Fahrer durften nicht weiter: Einer war leicht angetrunken. Er hatte 0,11 Promille, null Promille sind bei Taxifahrern Pflicht. Zwei hatten nicht die erforderlichen Personenbeförderungsscheine dabei, einer hatte sein Taxameter nicht geeicht. Auch hier seien entsprechende Verfahren eingeleitet worden, so der Sprecher. (dg)