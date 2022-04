Hamburg: Mercedes-Fahrer rast gegen Ampel – Lebensgefahr

Ein älterer Mann schwebt nach einem Unfall an der Kreuzung Dehnhaide/Hufnerstraße (Barmbek-Süd) in Lebensgefahr. Laut Polizei war der Mann am Freitagmittag mit seinem Mercedes ungebremst gegen eine Ampel gerast.

Kurz vor dem Aufprall soll der Fahrer Zeugenaussagen zufolge offenbar stark beschleunigt haben. Die Polizei prüft, ob eine Erkrankung des 79-Jährigen Grund für den Unfall war.

Hamburg: Mann steuert Mercedes gegen Ampel – Lebensgefahr

Der Mercedes sowie die Ampel wurden durch die Kollision schwer beschädigt. Beamte sperrten die Straße in Richtung Winterhude komplett. Der Verkehr staute sich und wurde später von Polizisten umgeleitet.

Feuerwehrkräfte befreiten den Mann aus dem Fahrzeug, Rettungsanitäter und ein Notarzt fingen noch vor Ort mit der Reanimation an. Der Mann kam in eine Klinik. Sein derzeitiger Gesundheitszustand ist nicht bekannt. (dg)