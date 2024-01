Alarm an den Landungsbrücken: Mann stürzt in die eiskalte Elbe!

Einsatz an den Landungsbrücken: Am Montagvormittag war ein Mann in die eiskalte Elbe gefallen!

Um 11.12 Uhr meldete ein Schiff eine Person im Wasser. Daraufhin fuhren mehrere Polizeiboote zu den Landungsbrücken (St. Pauli).

Schon nach wenigen Minuten rettete die Polizei den Mann aus dem Wasser. Warum der Mann in die Elbe fiel, ist bislang noch unklar. (elu)