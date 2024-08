Vor Zeugen: Mann begrapscht Frau – und schlägt ihr dann ins Gesicht

Widerliche Tat am Bahnhof Harburg: Beim Ausstieg aus dem Zug soll ein Mann eine Frau erst sexuell belästigt und dann geschlagen haben.

Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der 42 Jahre alte Tatverdächtige die 38-Jährige am Samstagnachmittag an Gesäß und im Intimbereich begrapscht haben, als die beiden aus dem Metronom vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Uelzen stiegen.

Hamburg: Mann belästigt und schlägt Frau

Als die Frau dem Mann klar machte, dass sie nicht angefasst werden möchte, schlug der 42-Jährige ihr auch noch ins Gesicht. Mehrere Zeugen beobachteten die Situation und alarmierten die Polizei.

„Der Tatverdächtige konnte vor Ort gestellt werden“, so Polizeisprecher Rüdiger Carstens. Er habe die Tat auch bereits gestanden. Gegen den Mann, der polizeilich schon bekannt ist, wird nun wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung und Körperverletzung ermittelt. (mp)