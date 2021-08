Ein Mann auf einem Fahrrad soll einer 66 Jahre alten Frau am Dienstag am Rotenhäuser Damm die Goldkette vom Hals gerissen haben – offenbar in der Sekunde, in der er an ihr vorbeifuhr.

Der Täter – circa 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, graue Cap und graue Jacke – flüchtete umgehend und ließ sich nicht mehr verfolgen. Die Tatzeit: kurz nach 13 Uhr. „Durch eine verspätete Anzeigenerstattung konnten keine Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden“, teilte Polizeisprecherin Jessica Rayiet am Donnerstagmorgen mit.

Hamburg: Mann auf Fahrrad reißt Frau Kette vom Hals

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 184) hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen – und sucht Zeugen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)