14-Jährige am Niendorfer Gehege von Männern überfallen – Polizei sucht Zeugen

Zwei Männer haben ein 14-jähriges Mädchen attackiert, das an einer Bushaltestelle stand – dass nicht mehr passiert ist, ist auch einer Zeugin zu verdanken. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Jugendliche wartete am Montag gegen 19 Uhr an einer Bushaltestelle am Niendorfer Gehege (Eidelstedt). Dann kamen zwei Männer zu ihr, bedrängten sie und berührten sie unsittlich am Oberkörper.

Hamburg: Männer bedrängen Jugendliche

Die 14-Jährige schrie laut um Hilfe – zum Glück fuhr in dem Moment eine Autofahrerin vorbei, die auf die Situation aufmerksam wurde und aus ihrem Wagen ausstieg. Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Bondenwald. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Männern.

Der eine Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß sein. Er soll laut Polizei eine „südländische Erscheinung“ haben und schlank sein. Er trug einen roten Pullover, eine schwarze Hose und ein dunkles Basecap.

Der zweite Mann soll 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 Meter groß und etwas kräftiger sein. Auffällig soll seine große Nase sein. Er hat einen Vollbart sowie kurze, blonde Haare. Er trug eine schwarze Bomberjacke und dunkle Jeans.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (040) 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Auch die Autofahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (mp)