Offene Drogenszene, blutige Schlägereien und Gewaltdelikte, bei denen auch immer wieder Waffen eingesetzt werden. Im anstehenden Wahlkampf ist Situation am Hauptbahnhof für die SPD eine offene Flanke. Innensenator Andy Grote machte sich jetzt mit Beamten der Wache am Steindamm am Wochenende ein Bild von der Lage vor Ort.