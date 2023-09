50 Feuerwehrleute im Einsatz: Gefahrgut-Alarm in Hamburg!

In einem Container mit Gefahrgut hat sich am Dienstag in Hamburg-Moorfleth eine chemische Reaktion ereignet.

Es habe eine Rauchentwicklung in dem Behälter gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der 40-Fuß-Standard-Container habe Friseurbedarf enthalten. Vermutlich hätten Chemikalien mit Wasserstoffperoxid, einem Bleichmittel, reagiert, hieß es. Die Feuerwehr beendete ihren Einsatz nach zwei Stunden.

Bereits vor einigen Wochen habe es bei dem Unternehmen gebrannt, sagte der Sprecher. Der Einsatzort lag in einem weitgehend unbewohnten Gebiet. Die Unglücksursache und weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. (dpa)

Hinweis: In einer vorherigen Version des Artikels hieß es, dass es in dem Container gebrannt habe. Diese Angabe der Feuerwehr wurde mittlerweile korrigiert.