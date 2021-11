Bei einem Brandeinsatz in Sasel wurden am frühen Sonntagmorgen drei Personen verletzt. Das Feuer war in einem Zimmer in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Eine Ersthelferin rettete ein älteres Ehepaar aus dem Haus. Alle drei erlitten eine Rauchvergiftung und kamen in eine Klinik.

Der Notruf ging gegen 7.20 Uhr in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein. Der Anrufer meldete starken Qualm aus einem Einfamilienhaus am „Alten Berner Weg“. Es hielten sich noch Bewohner im Haus auf. Sofort rückten mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt an. Ersten Angaben zufolge war die Schwägerin des pflegebedürftigen Ehepaares auf den Brand aufmerksam geworden und rettete die beiden.

Brand in Berne: Drei Personen erleiden Rauchvergiftung

Ausgebrochen war das Feuer im Schlafzimmer: Eine Heizdecke und dann das Holzbett waren in Brand geraten. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Das Ehepaar und ihre Retterin erlitten eine Rauchvergiftung. Sie wurden vom Notarzt versorgt, kamen dann in eine Klinik. Lebensgefahr besteht nicht.