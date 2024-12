Eule bleibt an Ast hängen – dann kommt die Feuerwehr

Eine Eule in Not musste am Sonntagnachmittag von der Feuerwehr in Lohbrügge gerettet werden. Das Tier hatte eine Angelschnur um den Flügel und hing damit an einem Ast fest.

Gegen 14.47 Uhr ging der Notruf von aufmerksamen Passanten bei der Feuerwehr ein. In etwa acht Metern Höhe hing die Eule nach Angaben eines Sprechers im Baum fest und kam von selbst nicht mehr los.

Mit einer Leiter und einer Teleskopsäge startete die Feuerwehr laut eines Reporters vor Ort die Rettung. Ein Kamerad stieg auf die Leiter, Schnitt die Sehne durch und sammelte die Eule mithilfe eines Eimers ein. Anschließend wurde das Tier in einen Stoffsack gelegt, der in einen Umzugskarton gepackt wurde. Dann ging es für die Eule ins Tierheim Süderstraße. (abu)