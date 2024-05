Einbruch-Serie in Hamburger Nobel-Stadtteil: Polizei fahndet nach Tätern

Einbruch-Serie im Nobel-Stadtteil Blankenese: Im Treppenviertel haben sich zwei Männer ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei geleistet. Nun fahnden die Ermittler öffentlich nach den Tätern.

Der erste Einbruch ereignete sich laut Polizei am Samstagabend gegen 23.45 Uhr in der Straße Kumbdal. Zwei Anwohner bemerkten, dass zwei Einbrecher in ihr Haus eingestiegen waren. Die alarmierten Beamten fand auf dem Grundstück lediglich die zurückgelassene Beute und einen Hammer.

Hamburg: Einbrecher in Blankenese unterwegs

Kurze Zeit später meldete sich eine Frau, die verdächtige Personen auf einem Grundstück in der nahegelegenen Elbterrasse entdeckte. Zwei Männer hatten eine Mauer überwunden und waren danach wieder vom Grundstück verschwunden. Gegen 2.30 Uhr bemerkten eine Frau und ein Mann in den Straßen Süllbergstreppe und Süllbergsterrasse zwei Personen auf Leitern.

Auch in der Straße Steiler Weg waren die Täter unterwegs. Hier verwies eine 54-Jährige Nachbarin zwei verdächtige Personen vom Grundstück. Im Hohen Weg kam es dann tatsächlich zum Einbruch. In einem Mehrfamilienhaus hatte eine 74-jährige Nachbarin Stimmen aus einer leerstehenden Wohnung gehört.

Wieder waren die Männer schneller als die Polizei – sie konnten flüchten, die Beamten fanden nur noch ein offenstehendes Fenster auf. Gegen 4 Uhr meldete eine Frau in der Straße Baurs Weg zwei Personen, die auf einer Terrasse eine Aufbewahrungsbox durchsuchten. Erneut konnten die Männer fliehen. Nun sucht die Polizei öffentlich nach den Tätern.

Einbruch-Serie in Blankenese: So sehen die Täter aus

Der eine soll eine jugendliche, südosteuropäische Erscheinung haben und zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß sein. Er hat ein schmales Gesucht und kurze, schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose.

Der zwei Einbrecher wird als zwischen 20 und 25 Jahre alt beschrieben. Er ist zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß und hat dünne Haare mit eingeflochtenen Zöpfen. Er trug einen dunklen Trainingsanzug mit türkisfarbenen Akzenten.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer (040) 4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an eine Polizeidienststelle zu wenden. (mp)