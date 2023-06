Drogentaxi aufgedeckt: Polizei findet in Hamburg Kokain und 120 Ecstasy-Tabletten

Der Polizei ist in Hamburg in der Nacht zu Dienstag ein mutmaßliches Drogentaxi in die Fänge gegangen. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen.

Zivilfahnder wurden in der Zinnowitzer Straße (Berne) auf einen Smart aufmerksam, als ein Mann an die Beifahrerseite herantrat und nach einem kurzen Kontakt mit zwei Insassen wieder wegging, wie die Polizei mitteilte.

Polizei findet 40 Gramm Kokain in Drogentaxi

Die Fahnder hielten das Auto nach seiner Abfahrt im Bereich der Berner Brücke an und kontrollierten die beiden Insassen – zwei Männer im Alter von 22 und 20 Jahren. Die Polizisten fanden knapp 300 Euro Bargeld, 40 Gramm verkaufsfertig portioniertes Kokain und mehr als 120 Ecstasy-Tabletten.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei durchsuchte ihre Wohnungen in Eißendorf und Wilhelmsburg – weitere Beweismittel wurden da allerdings nicht gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger tot, Freundin angeschossen: Albtraum im Urlaubsparadies

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender haftgründe wieder entlassen. Das Rauschiftdezernat führt die weiteren Ermittlungen. (elu)