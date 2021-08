Hamburg City: Matratze eines Obdachlosen abgebrannt

Neustadt –

Am Mittwochabend ist in einer Fußgängerunterführung in der Hamburger City ein Feuer ausgebrochen: Die Matratze eines Obdachlosen ist abgebrannt.

Gegen 21.45 Uhr hatten Passanten eine starke Rauchentwicklung aus einem Fußgängertunnel in der Ludwig-Erhard-Straße, in der häufig Obdachlose nächtigen, gemeldet. Umgehend traf die Feuerwehr am Einsatzort ein.

Hamburger City: Matratze eines Obdachlosen abgebrannt

Unter Atemschutz konnten die eingetroffenen Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und die brennende Matratze löschen. Gefahr für einen Menschen bestand nicht. Auch im Nachhinein konnte niemand angetroffen werden, der sich der Schlafstätte zuordnen ließ.

Was das Feuer auslöste und ob es sich um Brandstiftung handeln könnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. (mhö)