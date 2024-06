Meterhohe Flammen: Transporter brennt in Hamburg lichterloh

Es war wohl Brandstiftung! In der Nacht zu Montag stand in Hamburg ein Transporter in Flammen.

Wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.30 Uhr nach Billstedt in die Sterntalerstraße alarmiert. Ein mit Metallschrott beladener Transporter der Marke „Iveco“ brannte lichterloh. Das Feuer trat dann auf einen Wagen über – die Feuerwehr löschte mit Schaum.

Es wurde zum Glück niemand verletzt. Nach jetzigem Stand wurde das Feuer mutwillig gelegt. Die Polizei fahndete nach möglichen Tätern – die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. (elu)