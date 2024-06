Hamburg: Betrunkener Transporterfahrer kracht in Taxi – zwei Verletzte

Unfall in Niendorf: Ein Transporter ist am Samstagmorgen in ein Taxi gekracht. Zwei Menschen wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Zu dem Auffahrunfall kam es um 8.15 Uhr. Auf dem Swebenweg fuhr der Fahrer eines weißen Transporters einem Taxi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Taxi gegen einen Linienbus geschoben.

Zwei Menschen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, darunter der Fahrer des Transporters. Laut Polizei war er betrunken. Um wen es sich bei der zweiten verletzten Person handelt, konnte die Polizei am Samstagvormittag noch nicht sagen. (paul)