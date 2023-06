Teenager brechen in Café ein und verstecken sich vor Polizeihund – vergeblich

Sie hatten sich in einem Badezimmer versteckt, wurden aber schnell vom Diensthund „Boom“ der Polizei gefunden: Zwei Teenager sind in der Nacht zu Dienstag in ein Hamburger Café eingebrochen.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie die beiden Minderjährigen (13 und 15 Jahre alt) gegen 3.30 Uhr die Glastür eines Cafés in der Pestalozzistraße (Barmbek-Nord) eintraten.

Teenager brechen in Café ein – Polizeihund „Boom“ im Einsatz

Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude, der Polizeihund „Boom“ durchsuchte das Café. In einem Badezimmer im Keller wurden die beiden Tatverdächtigen gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger tot, Freundin angeschossen: Albtraum im Urlaubsparadies

Die Teenager wurden in Gewahrsam genommen und dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. (elu)