Balkon bricht plötzlich ab: Menschen stürzen in die Tiefe – Mann in Lebensgefahr

In Langenhorn ist am Mittwochabend ein Balkon abgestürzt, auf dem ein halbes Dutzend Leute stand. Ein Mann wurde bei dem Unglück lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall passierte gegen 21.30 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar. Fünf Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 27 Jahren stürzten neun Meter zu Boden und wurden zum Teil schwer verletzt, ein 27-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Hamburg: Balkon stürzt ein – mehrere Menschen verletzt

Der Balkon im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses stürzte nicht komplett ab, sondern knickte um 90 Grad nach unten. Die Feuerwehrleute mussten sich deswegen bei der Rettung der Verletzten selbst in Gefahr bringen: Über ihnen hing der hunderte Kilo schwere Balkon.

Nach Angaben der Feuerwehr hängt er noch immer an der Gebäudefassade. Man habe sich entschieden, ihn nicht in der Nacht abzutragen, sondern erst tagsüber am Donnerstag oder in den kommenden Tagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Messer-Überfall auf Jeansladen in der City – Polizei sucht Zeugen

Ein Statiker überprüfte das Gebäude und sperrte vorsorglich vier Wohnungen des betroffenen Mehrfamilienhauses. Außerdem wurde allen Bewohnern des Hauses das Betreten ihrer Balkone verboten. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und prüft, inwieweit strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegen könnte. (dpa/mp)