Hamburg: Autofahrerin kracht in Hauseingang

Dieser Einparkversuch ging schief: Eine Autofahrerin ist am Montagabend in Hamburg-Dulsberg in den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses gekracht. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes der MOPO mitteilte, geschah der Unfall um 19.24 Uhr in der Dithmarscher Straße. Eine Frau sei bei einem Einparkversuch in den Eingang gefahren, sagte ein Sprecher.

Hamburg: Einparkversuch geht schief

Offenbar wollte sie einen der Parkplätze vor dem Haus befahren und verwechselte Gas- und Bremspedal.

„Die gläserne Eingangstür und das Treppenhaus wurden beschädigt“, so der Sprecher. Verletzt worden sei niemand, der Fall für die Polizei damit erledigt. (tdo)