Hamburg Airport: Mann erlebt bei Ankunft böse Überraschung – Freund eilt zur Hilfe

Ein Mann wollte nach Hamburg einreisen. Am Flughafen kam plötzlich heraus, dass er von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde. Er hatte die Wahl: Entweder Gefängnis oder 550 Euro nachzahlen.

Der 42-Jährige kam am Montagabend aus Belgrad am Hamburger Flughafen an. Gegen 22.15 Uhr stellte er sich zur Einreisekontrolle an und wurde von den Beamten überprüft. Dann die unschöne Überraschung: Der Mann wurde seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft in Bremen per Haftbefehl gesucht.

Mann muss Strafe begleichen: 550 Euro oder 18 Tage Gefängnis

Er hatte sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt und die Geldstrafe von 20 Tagessätzen nicht vollständig beglichen. Von den 600 Euro hatte er gerade einmal 60 Euro gezahlt. 540 Euro waren entsprechend noch offen, plus 10 Euro Strafe. Die Alternative: 18 Tage Freiheitsstrafe.

Doch der Mann konnte die 550 Euro nicht zahlen. Er hat zwar kein Geld, dafür aber einen guten Freund in Hamburg. Als dieser am Telefon von dem Problem erfuhr, machte er sich sofort auf den Weg zum Flughafen und zahlte die offene Summe. Danach wurde der Mann laufen gelassen. (zc)