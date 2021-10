Die Hamburger Polizei hat am Freitag einen 33 Jahre alten Mann festgenommen, dem vorgeworfen wird, Halsketten von seinen Opfern gerissen und geraubt zu haben. Über zwei Monate lang soll er in Wilhelmsburg, Neugraben und Hausbruch zugeschlagen haben, stets zur Mittagszeit. Seine Opfer waren immer ältere Frauen.

„Die Geschädigten wurden glücklicherweise in allen Fällen nur leicht oder gar nicht körperlich verletzt, erlitten teilweise aber psychische Beeinträchtigungen“, teilte Florian Abbenseth, Polizeisprecher mit. Zuletzt soll der Täter Ende September zugeschlagen haben.

Ketten geraubt: Polizei Hamburg fasst mutmaßlichen Serientäter

Letztlich haben ihn Videoaufzeichnungen überführt, ermittelt hatte das zuständige Harburger Raubdezernat (LKA 184). Die Beamten konnten so die Identität des mutmaßlichen Täters herausfinden. Abbenseth: „Auf Basis der Ermittlungsergebnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsrichter einen Haftbefehl.“

Dieser wurde am Freitag vollstreckt: Die Ermittler verhafteten den dringend Tatverdächtigen an einer Bushaltestellte in Wilhelmsburg. „Sie durchsuchten auch die Wohnung eines unbeteiligten Bruders, bei dem der Mann zuletzt offenbar untergekommen war“, so Abbenseth weiter. „Dabei stellten sie mehrere Beweismittel sicher.“

Die Ermittlungen in dem Fall laufen weiter und sind noch nicht abgeschlossen. Insbesondere will die Kriminalpolizei nun klären, ob der Mann nicht für weitere gleichartige Taten in Hamburg verantwortlich gewesen sein könnte. (dg)