Sie fordern Süßes – ansonsten gibt es Saures. Zu Halloween ziehen in Hamburg Tausende Kinder von Tür zu Tür, verkleidet als Gespenster, kleine Monster, Hexen oder Vampire. In Wilhelmsburg versuchte es eine Gruppe bei Axel Fricke – und erlebte eine böse Überraschung. Der passionierte Jäger hatte plötzlich ein Gewehr in der Hand und soll die Kinder damit bedroht haben. Es folgte ein großer Polizeieinsatz, bei dem mehrere Waffen bei Fricke gefunden werden. Als der MOPO-Reporter ihn nach dem Vorfall antrifft, ist er immer noch aufgebracht – und verteidigt sein Vorgehen.