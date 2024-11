Hakenkreuze und Naziparolen an Hamburger Bahnhof – Polizei ermittelt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag einen U-Bahnhof in Volksdorf mit Hakenkreuzen und Nazi-Parolen beschmiert. Der Staatsschutz ermittelt.

Der genaue Tatzeitpunkt steht nicht fest. Laut einer Polizeisprecherin haben unbekannte Täter Wände und Scheiben des U-Bahnhofs Buckhorn an der Straße im Regestall in der Nacht zu Sonntag mit verfassungswidrigen Zeichen und Parolen beschmiert.

Staatsschutz ermittelt zu rechten Parolen und Zeichen

Neben Schriftzügen wie „Heil Hitler“ und „der Dritte Weg“ waren auch Hakenkreuze in knallig blauer Farbe an Wände und Scheiben gemalt worden. Die Linke Norderstedt hatte Fotos davon am Sonntag auf X (ehemals Twitter) gepostet. Die Ermittlungen dazu hat laut einer Polizeisprecherin der Staatsschutz übernommen.