Mann zahlte keinen Unterhalt – Festnahme am Flughafen

Haft statt Urlaub: Für einen Ukrainer endete der Urlaubsantritt am Montag in U-Haft. Der Mann wurde von Bundespolizisten am Flughafen in Fuhlsbüttel festgenommen, weil er seiner von ihm getrennt lebenden Familie keinen Unterhalt gezahlt hatte.

Wie die Bundespolizei mitteilte, erschien der Mann (35) gegen 15 Uhr zur Ausreisekontrolle. Sein Ziel: Antalya (Türkei). Als er seinen Pass vorlegte, wurde der Mann festgenommen.

Mann wurde vom Amtsgericht Schwerin gesucht

Bei der Überprüfung seiner Personalien kam nämlich heraus, dass der 35-Jährige vom Amtsgericht Schwerin gesucht wurde. Er war dort bei einem Verhandlungstermin zur Klärung nicht gezahlter Unterhaltsbeiträge ferngeblieben. Der Mann kam in U-Haft.