Auf einer Baustelle am Strandweg in Blankenese ist am Freitagmorgen ein bombenähnlicher Gegenstand gefunden worden. Die Hamburger Feuerwehr wurde gerufen, die Polizei ließ am Vormittag zwei umliegende Gebäude evakuieren.

Um kurz nach 9 Uhr hatte ein Baggerfahrer Abzeichnungen im Sand entdeckt, daraufhin den Gegenstand gesehen – „er stellte die Arbeiten sofort ein“, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Der Verkehr wurde umgehend abgeleitet.

Häuser evakuiert: Bomben-Verdacht auf Hamburger Baustelle

Um was für ein Gegenstand es sich genau handelte, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte zwischenzeitlich: „Es werden noch Grabungen durchgeführt, die Bagger sind im Einsatz.“ Erst danach könne mit Gewissheit gesagt werden, ob es sich um eine Bombe handelt oder nicht.

Um 11.30 Uhr dann die Entwarnung: „Die Sondierungsarbeiten haben ergeben, dass es keine Bombe ist“, teilte der Polizeisprecher abschließend mit. Die Feuerwehr habe die Baustelle mit einer speziellen Gerätschaft untersucht. Zuvor waren zwei Häuser, rechts und links neben der Fundstelle, vorsorglich von Polizisten evakuiert worden. (dg)