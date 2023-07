Er hat viele Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht, darunter auch wegen schwerer Gewaltdelikte. Warum wurde nicht öffentlich nach dem Häftling gefahndet, der im Mai nicht von einer „genehmigten Lockerung“ in die Anstalt in Bergedorf zurückgekehrt war? So erklärt die Justizbehörde ihre Entscheidung.

Dass Gefangene „gelockert“ werden, sei gesetzlich vorgesehen. Ziel von Lockerungen sei, dass Gefangene einen verantwortungsvollen Umgang mit Freiheit und Selbstbestimmung erfahren, so eine Sprecherin der Justizbehörde. „Das ist ein wichtiger Beitrag für ihre Resozialisierung.“

Öffentlichkeitsfahndung: Darum gibt es strenge Regeln

In 99,97 Prozent der Fälle seien die Erprobungen erfolgreich – scheitern sie, werde einzelfallspezifisch darauf reagiert. Im aktuellen Fall habe sich die Behörde mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Dortmund – dort war der Mann zuletzt verurteilt worden – ausgetauscht. Dort muss man sich gegen eine öffentliche Fahndung entschieden haben.

Die Anordnung einer Öffentlichkeitsfahndung, führt die Sprecherin der Justizbehörde weiter aus, sei an sehr strenge Vorraussetzungen geknüpft, denn sie könne schwerwiegende Folgen für den Betroffen haben: „Sein Äußeres wird überall bekannt und bleibt es gegebenenfalls auch; selbst dann noch, wenn er schon längst seine Strafe verbüßt hat und erfolgreich resozialisiert ist.“ Eine möglicherweise lebenslange Stigmatisierung könne das Ergebnis sein.

In die Entscheidung seien das öffentliche Interesse an der Strafvollstreckung und Persönlichkeitsrechte abzuwägen – je nach Fall könne eine Öffentlichkeitsfahndung bei einer Flucht aus einer Anstalt in Betracht kommen. „Bei einer bloßen Nichtrückkehr aus einer Lockerung scheidet sie aber im Regelfall aus“, so die Behördensprecherin.

Der betroffene Häftling war seit Ende vergangenen Jahres im offenen Vollzug in Bergedorf, hatte einen Job und war auf gutem Wege, im nächsten Jahr rauszukommen. Dadurch, dass er nicht zurückgekehrt ist, drohen ihm nun drastische Konsequenzen: In dem letzten Urteil gegen ihn, wo es unter anderem um erpresserischeren Menschenraub ging, ist eine mögliche Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Wenn die greift, bleibt er für unbestimmte Zeit in Haft.