Großkontrollen in Hamburg: Drogen im Straßenverkehr – erschreckende Zahlen

Hamburg –

Auf der Suche nach „Drogen im Straßenverkehr“ (DIS) führt die Polizei eine Woche lang verstärkt Kontrollen in Hamburg durch. Auch am zweiten Tag gibt es wieder erschreckende Zahlen.

Vor 14 Jahren rief die Hamburger Polizei die DIS-Woche ins Leben. Das Vorgehen: An Kontrollstellen werden Autofahrer verdachtsabhängig gestoppt und auf Drogen und Alkohol geprüft.

Am Mittwoch Nachmittag wurde eine solche Kontrollstelle in Wilhelmsburg an der Harburger Chaussee errichtet. Die Hamburger Beamten, speziell auf Drogenerkennung geschult, wurden dabei von Polizisten aus Österreich und der Schweiz unterstützt, ebenso von Kollegen aus anderen Bundesländern und vom Zoll.

Polizeikontrollen in Hamburg: Drogen im Straßenverkehr

577 Autos wurden angehalten, 635 Personen überprüft. 39 von ihnen standen unter Drogen, einer war alkoholisiert. In 40 Fällen wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Aber auch andere Verstöße wurden festgestellt.

20 Autofahrer besaßen keinen Führerschein, 38 Fahrer waren zu schnell oder fuhren über rote Ampeln. Dazu wurden 23 Strafanzeigen gefertigt.