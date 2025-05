XXL-Kontrolle in Hamburg: Polizei zählt hunderte Verstöße

Die Hamburger Polizei hat am Donnerstagnachmittag auf der Schnackenburgallee in Bahrenfeld eine Großkontrolle von Fahrzeugen durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei auch von Beamten aus anderen Bundesländern, dem Zoll und dem Technischen Hilfswerk (THW). Insgesamt stellte die Polizei 354 Verstöße fest.

Die Kontrolle fand nach Angaben des Lagediensts der Polizei zwischen 14 und 21 Uhr auf der Schnackenburgallee in Höhe der Hausnummer 100 statt. Unter anderem ging es darum die Fahrer auf Alkohol oder Drogen am Steuer hin zu kontrollieren. Das THW baute Zelte auf und sorgte mit Lichtanlagen für die nötige Infrastruktur.

Insgesamt 222 Fahrzeuge wurden kontrolliert, dabei stellte die Polizei 354 Verstöße, 188 Ordnungswidrigkeiten und sechs Straftaten fest. Bei den Straftaten handelte es sich in drei Fällen um Trunkenheit am Steuer, in zwei Fällen um den Besitz von Drogen und in einem Fall wurde jemand festgesetzt, der sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt haben soll. (abu)