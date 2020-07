Großkontrolle in Hamburg: Polizei erwischt knapp 200 Rotlicht-Sünder

„Das Missachten des Rotlichts an Ampeln ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen auf Hamburgs Straßen“, so ein Sprecher der Polizei. Daher haben die Beamten am Mittwoch die Kelle rausgeholt und zur Großkontrolle geblasen.

An mehreren Stellen in der gesamten Stadt standen Polizisten, zwischen 6 und 22 Uhr ging es Verkehrssündern an den Kragen. Insgesamt wurden 340 Fahrzeuge (inkl. Fahrräder) überprüft und 370 Personen kontrolliert. 180 Beamte waren im Einsatz.

Kontrolle in Hamburg: Polizei erwischt knapp 200 Rotlicht-Sünder

Das Ergebnis: 152 Autofahrer und 43 Radfahrer wurden dabei erwischt, wie sie bei Rot fuhren. Darüber hinaus hatten drei Personen keinen Führerschein, ebenso viele sollen berauscht unterwegs gewesen sein, sieben waren nicht angeschnallt und ganze 63 Fahrer hatten ihr Handy am Ohr. In sechs Fällen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Die höchste: 190 km/h bei erlaubten 80.



Das könnte Sie auch interessieren: Fahrer verliert die Kontrolle und kracht in Hauswand

„Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin regelmäßig Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen“, so der Sprecher weiter. (dg)