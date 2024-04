Heftiger Unfall mit Rettungswagen – mehrere Verletzte in Hamburg

Schwerer Verkehrsunfall in Schnelsen: Ein Rettungswagen ist am Samstagnachmittag auf dem Weg in ein Krankenhaus, als er auf einer Kreuzung von einem Auto gerammt wird. Sieben verletzte Personen müssen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Oldesloer Straße/Frohmestraße. Laut Polizei fuhr zu der Zeit ein Rettungswagen aus Schleswig-Holstein mit Sonderrechten auf der Oldesloer Straße in Richtung eines Krankenhauses. Bei den Patienten im Rettungswagen handelte es sich laut Polizei um einen 14-jährigen Jungen und seine Mutter. Als der Einsatzwagen über eine rote Ampel fuhr, wurde er offenbar von einem aus der Frohmestraße kommenden Auto übersehen – es kam zur Kollision.

Auto rammt Rettungswagen auf Kreuzung

Insgesamt fünf Personen wurden durch den Unfall verletzt – dazu zählen auch die beiden Rettungskräfte aus dem Einsatzwagen. Beide trugen leichte Verletzungen davon.

Die drei Autoinsassen wurden laut eines Feuerwehr-Sprechers mittelschwer verletzt. Eine Person soll unter anderem eine Gesichts-Kiefer-Fraktur erlitten haben. Bei einer weiteren Person bestand der Verdacht auf einen Unterschenkelbruch. Die beiden Patienten in dem Rettungswagen wurden laut des Sprechers glücklicherweise nicht noch zusätzlich verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Jugendliche klauen Mietwagen – und mähen Ampel in Hamburg um

Alle sieben Verletzten wurden umgehend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt war die Unfallstelle für rund zwei weitere Stunden bis 18.15 Uhr gesperrt. (mwi)