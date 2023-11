Großer Einsatz vor der Elphi: Wasserleiche treibt in der Elbe

Am Sandtorkai hat ein Passant am Dienstagmittag eine leblose Person in der Elbe entdeckt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Der Alarm ging gegen 12.40 bei der Feuerwehr ein. Zehn Einsatzkräfte waren anschließend in der Hafencity vor Ort, um die leblose Person am Sandtorkai aus dem Wasser zu bergen, sagte ein Sprecher der MOPO.

Hamburg: Wasserleiche treibt vor der Elphi in der Elbe

Die Leiche wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Hintergründe waren am Mittag noch unklar. Auch Informationen zur Identität der Person lagen noch nicht vor. Nach Angaben von Reportern vor Ort soll es sich um einen Mann handeln.

Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz, wurde aber nicht benötigt.