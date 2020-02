Großenkontrolle in Hamburg: Polizei zieht mehrere Lkw aus dem Verkehr

Rahlstedt -

Große Verkehrskontrolle: Die Hamburger Polizei hat am Dienstag gezielt 41 Lkw im Stadtteil Rahlstedt kontrolliert. Dabei stellten sie mehrere Verstöße fest, einige Fahrzeuge mussten komplett aus dem Verkehr gezogen werden.

Zwischen 10 und 16 Uhr kontrollierten die Beamten Laster an der Sieker Landstraße/Neuer Höltigbaum. Fast 30 Verstöße stellten die Polizisten dabei fest. Zwölf Mal verstießen Fahrer gegen die Vorschriften zur Ladungssicherung, in acht Fällen hielten sie sich nicht an die zulässigen Lenk- und Ruhezeiten.



Des Weiteren zählten die Beamten Verstöße gegen Umweltvorschriften, technische Mängel, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und einen Verstoß gegen die zugelassenen Maße. In vier Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. (mp)