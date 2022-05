Großeinsatz: Limitierte Sneaker-Auflage von Basketball-Legende sorgt für Ärger

Großeinsatz in der Hamburger Innenstadt: In der Schlange vor „Snipes“, einem Schuh- und Klamottenladen an der Mönckebergstraße, ist es am Samstagmorgen laut Angaben der Polizei zu einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Der Grund: Neue Sneaker des Ex-Basketballstars Michael Jordan.

„Snipes“ verkauft nämlich den exklusiven und limitierten „Air Jordan 4 Military Black“, eine Sonderedition des im Jahr 1989 erschienenden 4er-Modells der NBA-Legende. Der Preis: rund 200 Euro. Ein „Snipes“-Mitarbeiter zur MOPO: „Wir wussten, dass die schnell weg sein werden. Wir haben mit einem großen Ansturm gerechnet.“

Hamburg: Limitierte Jordan-Sneaker sorgen für Ärger

Schon vor der Ladeneröffnung um 10 Uhr war die Schlange beträchtlich lang. „Mehrere Jugendliche sind dann in Streit über die Reihenfolge in eben dieser Schlange geraten“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Weil immer mehr Personen in den Streit involviert wurden und die Lage unübersichtlich war, entsandte die Polizei zehn Streifenwagen in die City.

Es sei nicht zu einer Schlägerei gekommen, so der Sprecher weiter, sondern bei einem verbalen Disput geblieben. „Wir stellten keine Straftaten fest, sprachen Platzverweise aus und beruhigten die Situation.“ Vorsorglich blieb die Polizei noch vor Ort, um die Stimmung zu beobachten. Zu weiteren Auseinandersetzungen kam es aber nicht. (dg/ste)