Großeinsatz in Hamburger Wohnunterkunft: Ein Verletzter nach Auseinandersetzung

Zahlreiche Polizeifahrzeuge stehen am frühen Dienstagabend an der Schlenzigstraße in Wilhelmsburg, dazu mehrere Rettungswagen, auch ein Notarzt ist vor Ort: In der Nähe der Flüchtlingsunterkunft gab es eine heftige Auseinandersetzung.

Etwa fünf bis sechs Personen sollen an den Streit beteiligt gewesen sein, sagt die Polizei auf MOPO-Anfrage. Eine von ihnen kam laut Feuerwehr leicht verletzt ins Krankenhaus.

Fahndung nach Verdächtigem

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, fahndeten Polizeikräfte in einem angrenzenden Waldstück nach einer flüchtigen Person. (tst/mn)