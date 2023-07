Feuerwehr im Großeinsatz in Hamburger City – schwierige Löscharbeiten

In Hammerbrook ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen: In einem Unternehmen zur Herstellung von Müsli-Snacks war es zu einer Erhitzung zwischen Förderband und Silo gekommen.

Laut Feuerwehr seien die Einsatzkräfte gegen 6.35 Uhr in die Straße Grüner Deich gerufen worden. Bei Eintreffen der Retter sei eine bedrohliche Erhitzung einer Förderschnecke, die mit einem Getreidesilo verbunden ist, festgestellt worden.

Großaufgebot der Feuerwehr am Einsatzort

Mehrere Lösch- und Spezialfahrzeuge sind im Einsatz. Laut einem Sprecher werde zur Stunde die Quelle der Erhitzung erkundet. Möglicherweise steht den Kräften ein schweißtreibende Arbeit bevor. Es sei gegenwärtig nicht auszuschließen, dass das Silo geleert werden müsse um mögliche Glutnester zu löschen.