Wohnhaus im Hamburger Osten brennt – schwieriger Löscheinsatz

Wohnhausbrand im Hamburger Osten: In Lohbrügge ist zur Stunde ein Großaufgebot im Einsatz.

Rund 60 Kräfte, darunter die Höhenretter, kämpfen gegen die Flammen. Das Feuer war gegen 17.20 Uhr in einem Haus an der Straße Am Langberg ausgebrochen.

Photovoltaik-Anlage macht Löscharbeiten schwierig

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, entstand der Brand im Obergeschoss, habe aber schnell auf das Dach übergegriffen.

Da das Haus eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hat, erweisen sich die Löscharbeiten als besonders schwierig. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auch die zwei Bewohner des Hauses an. Sie hatten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit gebracht. (tst)